Italie : Nicolò Zaniolo, l'ange est de retour

Un mois et demi après son sacre à l'Euro, la Nazionale dispute son premier match en tant que championne d'Europe ce jeudi face à la Bulgarie. Si Roberto Mancini fait confiance à 25 des 26 héros de l'été, le sélectionneur italien a décidé d'appeler neuf joueurs supplémentaires, dont Nicolò Zaniolo, de retour après deux ruptures des ligaments croisés en deux ans.

Retour en Serie A ? Carton rouge

Lorsque les Italiens et les Bulgares vont pénétrer sur la pelouse du stade Artemio-Franchi de Florence sur les coups de 20h40 ce jeudi, que va-t-il se passer dans la tête de Nicolò Zaniolo ? Un an après sa dernière sélection avec la, le milieu de l'AS Rome veut définitivement entamer un nouveau chapitre dans sa jeune carrière et effacer une saison 2020-2021 quasiment blanche, perturbée par une deuxième rupture des ligaments croisés en l'espace de deux ans. Ce second coup de massue, le joueur de 22 ans l'a justement vécu avec le maillot de la, pour sa première titularisation sous les ordres de Roberto Mancini face aux Pays-Bas en Ligue des nations, le 7 septembre 2020.Pour sa septième sélection (deux buts), le milieu formé à la Fiorentina avait dû céder sa place à Moise Kean avant la pause pour avoir reçu un mauvais coup au genou gauche. Et le verdict est terrible : rupture du ligament croisé. Un nouvel uppercut pour Nicolò Zaniolo, alors qu'il revenait dans la course pour une place dans les valises de Mancini en vue de l'Euro, neuf mois après une première rupture des ligaments croisés, au genou droit cette fois, subie en janvier 2020 face à la Juventus., explique le Romain.Présenté comme le successeur de Francesco Totti, Nicolò Lire la suite de l'article sur SoFoot.com