Italie : les gardiens de la dynastie

Le football italien a compris avant tout le monde qu'il n'y avait pas de grandes sélections sans grands gardiens de but. Derrière tous les succès internationaux de la Nazionale, il y a un grand portiere. Et Gianluigi Donnarumma l'a rappelé avec classe lors du dernier Euro au sein d'une équipe qui a pu se passer d'un grand numéro 9...

Un poste régalien

Devant un public conquis, ainsi que le rapporteen septembre 2003, Dino Zoff raconte le souvenir pénible du match cauchemardesque du Mundial 1978 où sa responsabilité fut engagée sur les deux buts néerlandais qui privèrent lade la finale (2-1). Sur la grande scène du Festival de théâtre de Bénévent où il est accompagné d'un pianiste, le grand Dino captive l'auditoire. Il évoque, avec images vidéo et photos de sa carrière projetées en arrière-fond, la versatilité du destin qui l'a fait passer de honte nationale en 1978 à héros éternel au Mundial espagnol. Le 11 juillet 1982, le capitaine Dino Zoff, 40 ans, avait levé au ciel du Bernabéu la Coupe du monde remportée avec sesface à la RFA (3-1)... Quel autre pays que l'Italie pouvait ainsi célébrer un grand footballeur dans un lieu culturel aussi prestigieux ? Il faut dire que Dino Zoff,(Le Mythe), personnifie dans le sport-roi la grandeur de l'âme italienne faite de gloire et d'humilité au poste si symbolique, là-bas, de gardien de but.De l'autre côté des Alpes, leest celui qui. La porte de la maison, de la famille et un peu aussi de la patrie. Ce n'est sans doute pas tout à fait un hasard si Gigi Buffon est soudain pris d'une transe patriotique à chaque fois qu'il chante à pleine voix le! Cette mission sacrée, il l'avait d'ailleurs clairement manifestée quand il avait battu en mars 2016 le record d'invincibilité en Serie A (973 minutes) à travers son étonnant poème dédié à son but :On comprend pourquoi, avec son bloc haut révolutionnaire laissant de grands Lire la suite de l'article sur SoFoot.com