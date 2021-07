Italie : l'héritage des oriundi

Pour sa première finale depuis 2012, l'Italie s'apprête à écrire l'une des plus belles pages de son histoire. Un événement auquel prendront part Emerson, Jorginho et Rafael Tolói, les trois oriundi du contingent azzurro comme la mosaïque culturelle d'un pays sur la route du succès.

Il sogno italiano

. Ce terme aux racines latines signifie "originaire de" et désigne principalement les personnes d'ascendance italienne, nées et vivant hors de la Botte. Une dénomination peu utilisée en société, mais intimement liée au langage sportif transalpin. Face à l'Angleterre, Emerson Palmieri, Jorginho Frello et Rafael Tolói auront ainsi l'occasion de représenter fièrement la terre de leurs ancêtres pour achever un Euro déjà réussi.En 1926, sous la coupe d'un Benito Mussolini alors à la présidence du Conseil des ministres, le football italien entame sa transformation., avance Fabien Archambault, historien et auteur spécialiste de l'Italie.Le contrôle des masses suscité par le ballon rond devient en effet un levier utile à l'essor du Parti national fasciste, qui lance la "charte de Viareggio". Ce règlement strict vise à faire du sport une affaire patriotique. Les anglicismes du langage commun sont proscrits au même titre que l'afflux de joueurs étrangers. Les clubs, en sous-effectif, n'ont alors d'autre choix que de se tourner vers la diaspora sud-américaine. Mussolini ne s'y oppose pas et, bien au contraire, approuve. L'Uruguay, forte de ses deux titres olympiques en 1924 et 1926, était alors très apprécié du régime, qui souhaitait s'en servir pour attirer des éléments de toute la région.La FIGC, dirigée par Leandro Arpinati, donne son accord et parmi les premiers à rejoindre le Vieux Continent se trouve Julio Libonatti. Débarqué de Rosario en 1926, l'ancien du Newell's s'engage avec le Torino et acquiert la nationalité italienne., affirme le spécialiste."rimpatriati"