Italie-Espagne, mes que un classique !

Après s'être déjà rencontrés à quatre reprises lors des trois dernières éditions de l'Euro, Italiens et Espagnols croisent une nouvelle fois le fer pour une place en finale de l'Euro 2020 ce mardi soir à Wembley (21h).

La guerre infinie

Il fait bon, ce 14 juin 1988 à Francfort en Allemagne. L'Euro de football bat son plein de l'autre côté du Rhin, la phase finale a débuté, et l'Italie et l'Espagne se font face. Encore. Deux ans plus tôt, lors de l'Euro Espoirs, 17 des 22 joueurs présents ce soir-là s'étaient déjà écharpés avec, en guise de résultat, une victoire de laaux tirs au but et un premier titre continental chez les jeunes à la clef. Mais en 1988, une offensive équipe italienne emmenée par Roberto Mancini et Gianluca Vialli va faire vaciller son challenger du soir. Sur un but du deuxième cité, oublié par la défense espagnole et qui s'en est allé battre d'un tir rasant du droit Andoni Zubizarreta, las'était imposée ce soir-là. Aujourd'hui, Mancini et Vialli sont à la tête d'une équipe transalpine qui retrouve sa vieille amie espagnole pour une nouvelle partie de dames. Une de plus, tant la rivalité sportive entre les deux nations est riche.À Wembley ce mardi, ce sera un 38affrontement entre l'Italie et l'Espagne pour un bilan diablement symétrique : 11 victoires partout et 15 nuls. Depuis l'an 2000, voir l'Italie et l'Espagne en découdre lors d'un Euro a souvent été un moment charnière dans l'histoire des deux sélections. En 2008, les champions du monde italiens décadents étaient éliminés dans la chaleur étouffante de Vienne par unequi s'apprêtait, sans encore le savoir, à marcher sur l'Europe et même le monde. Drôle : Giorgio Chiellini était (déjà) titulaire.En 2012, Antonio Di Natale et la douce sélection