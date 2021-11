Italie : barrages, ô désespoir

Quatre mois après avoir été sacrée sur le toit de l'Europe, voilà l'Italie forcée de passer une nouvelle fois par la case "barrages" pour espérer prendre part à la prochaine Coupe du monde. Impensable, mais bien vrai.

La fête est finie

L'Italie aurait dû se douter que quelque chose ne tournait pas rond. Il y a trois jours, à l'heure où las'apprêtait à recevoir la Suisse dans un face-à-face à couteaux tirés, Giampiero Ventura mettait un terme définitif à ses activités dans le monde du football. Une coïncidence ? Sûrement, mais quand on se rappelle que l'ancien sélectionneur avait échoué à qualifier l'Italie au Mondial russe, soixante ans après la dernière sortie de route italienne dans l'exercice, le symbole apparaît plus fort que jamais. D'une tragi-comédie sans nom. Comme s'il était gravé dans le marbre que tout ce que ferait Ventura, de près ou de loin, affecterait la sélection transalpine jusqu'à son dernier souffle. Forcément, pour ne rien arranger, le septuagénaire aux allures de chat noir n'avait pas pu s'empêcher d'annoncer ceci àle jour du match :Évidemment, rien ne s'est pour l'instant passé comme prévu.Si l'Italie n'a donc pas battu la Suisse (0-0) avec un (nouveau) penalty manqué par Jorginho (son candidat le plus sérieux pour le Ballon d'or) comme au match aller, l'équipe de Roberto Mancini n'est même pas parvenue à faire chavirer l'Irlande du Nord à Belfast ce lundi soir. Un nouveau score nul et vierge, d'une pauvreté proche du niveau affiché par l'Italie en 2017, qui ferait presque oublier les derniers mois de rêve vécus par la Botte toute entière. Ce temps où l'Italie faisait chavirer l'Angleterre à Wembley pour devenir championne d'Europe, ce temps où l'Italie a battu le record d'invincibilité (37 matchs consécutifs), ce temps où l'Italie enchantait même les observateurs français par son jeu, par son style offensif et emballant. À la place, revoilà cette Italie incapable de créer du danger, stérile au possible, et qui n'est même passé pas loin de s'incliner face à l'Irlande du Nord.Mais attention : si la Suisse a composté son billet pour Doha en première classe en doublant l'Italie au buzzer, elle le doit à deux