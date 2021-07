Italie-Angleterre : la Botte et la Rose

Ce dimanche, l'Italie et l'Angleterre se disputent une bonne fois pour toutes les faveurs de la princesse Europe. Un dernier duel pour la gloire entre deux nations aux styles de jeu diamétralement opposés. Et pour qui une consécration continentale viendrait à point nommé, pour envisager l'avenir avec un optimisme régénéré.

ItalieAngleterre le 11/07/2021 à 21:00 Diffusion sur

Il faut croire que c'était écrit. Du scandale duà la victoire italienne au mondial 1982, de celui duà la consécrationde 2006, de la non-qualification de l'Italie au Mondial 2018 à sa présence en finale de l'Euro 2020, le football transalpin raconte toujours la même histoire : celle d'une résurrection. Les creux sont terribles, propices au désespoir, à la crainte de lendemains sans sourires, aux larmes amères qu'on essuie avec frustration d'un revers de main désabusé. Mais les sommets sont d'autant plus glorieux qu'ils ont nécessité une ascension épique, où il a fallu repartir de très bas, là où certains n'ont parfois pas la force ni le courage de revenir. Roberto Mancini n'a jamais été de ceux-là. Ce 11 juillet, son Italie s'avance en finale de l'Euro. Elle n'est sans doute pas lala plus talentueuse de l'histoire, mais peut-être bien la plus joueuse, la plus flamboyante et c'est déjà une victoire pour son entraîneur, dont la sélection a conquis les cœurs au-delà de ses frontières. Cette Italie est ludique, Lire la suite de l'article sur SoFoot.com