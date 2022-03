Issy, c'est pas Paris

Au GPSO 92 Issy, la D1 Arkema se vit entre entraînements en fin de journée après le travail et lutte de pouvoir en sa défaveur au sein des instances. Considéré comme club amateur malgré sa place dans l'élite féminine, Issy est divisé entre une moitié de l'équipe qui vivote grâce aux primes de match et une autre qui essaye de joindre les deux bouts grâce aux collectivités territoriales, qui se substituent régulièrement à une Fédération française de football qui privilégie les clubs pros. Dans la dernière ligne droite pour un maintien sportif, le club féminin qui se veut le plus proche de Paris demande plus de moyens et de reconnaissance, avec l'espoir d'un passage vers le monde professionnel d'ici septembre. Reportage.

" Il y a eu des montants et des messages différents annoncés par la FFF, sur la fin de saison on n'a pas reçu ce qu'on nous avait annoncé, et ça nous empêche d'avoir une perspective depuis deux ans." Bernard Goudard, directeur général du GPSO Issy

Le masculin l'emporte sur le féminin

Lundi, 17h, cité des sports d'Issy-les-Moulineaux. Les joueuses du GPSO 92 Issy, arrivées en covoiturage, se pressent dans les allers du flambant neuf et gigantesque complexe sportif financé par la communauté de communes, où le club de D1 Arkema a pris ses marques depuis fin novembre. Elles ont rendez-vous à 17h30, avec une tolérance d'arrivée jusqu'à 18h pour celles qui travaillent ou étudient durant les autres heures de la journée. Au programme, une séance d'analyse vidéo dans le grand amphithéâtre de 300 places au sous-sol., raconte Pierre Mangold, responsable administratif et juridique du club.Le GPSO est actuellement neuvième de D1 sur douze, à trois points de la zone de relégation, et a enchaîné trois victoires lors des trois derniers matchs contre Soyaux, Dijon et Saint-Étienne. Et cette bonne série se ressent forcément sur le groupe, qui ne se connaît pourtant pas depuis si longtemps.Trois étages plus haut, le directeur général Bernard Goudard, dont le bureau donne sur le stade, sait que le maintien serait un premier pas vers un brin de stabilité, là où le GPSO navigue à vue depuis deux saisons.