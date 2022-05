Islam Slimani, seul dans sa cage au Sporting

Au cœur d'une polémique depuis plusieurs semaines, Islam Slimani s'entraîne aujourd'hui seul, écarté du groupe, et avec la forte probabilité de ne plus jamais reporter la tunique du Sporting dans sa carrière. La conséquence d'une querelle avec son entraîneur venue gâcher un retour qui avait si bien commencé.

Retour gagnant

Qu'il semble loin le temps des déclarations d'amour en tout genre. Trois mois après le retour d'Islam Slimani au Sporting, le bilan sportif est un véritable succès. Un véritable paradoxe avec la situation actuelle de l'ancien pensionnaire de l'OL, mis à l'écart du groupe et poussé vers la sortie. La belle histoire n'aura pas duré, et sa fin semble désormais inévitable.Malmenés à Funchal le 26 février dernier, less'en remettent alors à leur dernière recrue, titulaire pour la première fois depuis son grand retour à la maison, pour remettre les deux équipes à égalité. Servi dans la surface de réparation, Slimani déclenche une frappe à bout portant, ne laissant aucune chance au portier du Maritimo (1-1). Le come-back est désormais acté, celui qui a marqué l'histoire du Sporting entre 2013 et 2016 retrouve le chemin des filets avec la tunique vert et blanc pour la première fois depuis le 28 août 2016 et une réalisation face au FC Porto (2-1) pour ses adieux. Si au départ, Rúben Amorim était décidé à faire du meilleur buteur de la sélection algérienne un remplaçant de luxe, cette réalisation l'oblige en quelque sorte à retenter sa chance.Une semaine plus tard, au moment de recevoir Arouca, Slimani est une nouvelle fois aligné aux côtés de Pablo Sarabia et de Nuno Santos en attaque. Là encore, le Fennec est sorti du bois pour donner l'avantage à son équipe avant de s'offrir un doublé. Deux buts et un message : il faudra compter sur lui pour cette deuxième partie de saison. Une semaine plus tard, Slimani poursuit sur sa lancée en plantant contre Moreirense. Bilan : trois titularisations, quatre buts. Si la presse française n'en fait pas son quatre heures depuis la résiliation de contrat de l'Algérien à l'Olympique lyonnais, les journaux portugais s'emparent du dossier. "Convertis à l'Islam", titrepour le jeu de mot ; "De retour", pour le quotidien; tandis qu'