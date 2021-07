Isco, le retour en grâce ?

L'arrivée de Carlo Ancelotti sur le banc du Real Madrid a ravivé de nombreux souvenirs et espoirs, chez les supporters madrilènes. Parmi eux, le probable retour en grâce d'Isco, qui pourrait profiter de l'affection que lui porte le technicien italien pour retrouver de sa superbe.

Du génie technique à la mauvaise passe

Alors que le Real Madrid s'apprête à débuter un nouveau chapitre sportif dans son ère moderne, la nomination de Carlo Ancelotti en qualité d'entraîneur nous ramène sept ans en arrière. Mais loin de la glorieuse épopée vers la, c'est désormais Isco que le technicien tentera de ramener à flot, pour lui faire revivre ses plus belles heures et gratifier les esthètes de ses dribbles magiques.Lesont effectué leur retour à la Cité Real Madrid, en ce début de mois de juillet. Une reprise en douceur, durant laquelle chacun tente de s'impliquer afin de s'installer durablement dans les petits papiers du Mister. Parmi tout ce beau monde, une silhouette pleine d'enthousiasme se fait particulièrement remarquer : celle d'Isco Alarcón. Sourire aux lèvres, lesemble en effet plus affûté que jamais. Légitimement critiqué en raison d'une hygiène de vie douteuse influant considérablement sur son niveau de jeu, le milieu offensif aurait en réalité perdu cinq kilos en moins d'un mois, comme le précisent les médias espagnols. Un poids de forme bienvenu, à l'entame de cette nouvelle saison aux allures de second souffle. Car pour le joueur formé à Valence, cette situation ressemble en tout point à un bénéfice non négligeable.Un tournant majeur, à même de le sortir d'un cercle vicieux dans lequel il est empêtré depuis près de deux ans. Il faut effectivement préciser qu'entre 2013 et 2018, le bilan d'Isco au Real Madrid était des plus remarquables : ce sont ainsi 48 rencontres disputées en moyenne chaque année (25 titularisations), avec dix buts marqués et dix passes décisives délivrées en guise de record sur un seul exercice. Des chiffres flatteurs, notamment lorsque ses compères d'attaque à l'appétit vorace se nomment Cristiano Ronaldo, Karim Benzema, Gareth Bale ou Ángel Di María. Cette donne positive change cependant, au sortir du Mondial russe : au terme d'une compétition manquée par une Espagne en fin de cycle, le joueur flanche mentalement et les blessures s'accumulent. De la simple appendicite Lire la suite de l'article sur SoFoot.com