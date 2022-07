Irlande du Nord : vertes en tout point

Opposée à la Norvège ce jeudi, l'Irlande du Nord s'apprête à découvrir sa toute première phase finale d'une compétition internationale. Mélange de joueuses professionnelles et amatrices, la 47e nation mondiale a musclé sa préparation pour mettre toutes les chances de son côté afin de réussir ce baptême du feu.

Irlande du Nord Norvège 07/07/2022 à 21h00 Euro 2022

Seule nation située au-delà du top 30 mondial engagée dans cet Euro 2022, l'Irlande du Nord n'entend pas y faire de la figuration pour autant. Qualifiée de dernière minute après un passage maîtrisé par la case barrage au printemps 2021 face à l'Ukraine (victoires 2-1 à l'aller et 2-0 au retour), la 47nation mondiale compte sur cette compétition continentale pour changer de braquet.

— Northern Ireland (@NorthernIreland) April 13, 2021Ainsi, depuis le mois de janvier, 22 joueuses ont abandonné, temporairement, leur travail ou leurs études pour se consacrer au football., explique Angela Platt, directrice du football féminin au sein de la fédération nord-irlandaise.