IPTV : à qui profite le crime ?

Pour une somme défiant toute concurrence, l'IPTV illégale permet d'accéder à des programmes en pagaille, et notamment aux chaînes payantes qui ont déboursé des centaines de millions d'euros pour se payer les droits TV des grands championnats européens. Un service dont la chaîne de distribution opaque donne déjà des idées au crime organisé, qui pourrait bien faire de cette pratique de retransmission illicite une de ses chasses gardées, dans les années à venir.

Gangsters des internets

Certains la présentent presque comme une mesure de légitime défense. À l'heure où Mediapro a cru qu'il était possible de rassembler 3,5 millions d'abonnés autour d'une offre à 25 euros mensuels pour de la Ligue 1, l'IPTV a soudain pris des airs de chevalier blanc. Face à l'avidité des diffuseurs, l'offre pirate n'en semblait que plus légitime. Même l'effondrement de la chaîne Téléfoot n'a pas modifié l'équation : trop cher, trop éparpillé, trop volatile, le football payant à la télévision lasse et agace. Depuis plusieurs années, c'est l'IPTVqui convainc un nombre croissant de foyers français. Le deal ? Payer une somme mensuelle ou annuelle pour s'offrir un boîtier ou une application, qui donnent accès à des dizaines, voire des centaines de chaînes payantes. Notamment celles qui diffusent des matchs de football, normalement réservés à leurs abonnés. Fin de l'histoire ? Pas du tout. Derrière les prix cassés et les matchs en qualité HD, l'envers du décor de l'IPTV n'est pas tout à fait propre. Voyage de l'autre côté du miroir d'un business bien rodé, qui pourrait peut-être bientôt se retrouver entre les mains de la grande criminalité organisée.Illustration le 18 septembre 2019. Ce mercredi, Eurojust, l'Unité de coopération judiciaire de l'Union européenne, annonce avoir démantelé un vaste réseau de piratage de plate-forme de télévision payante en ligne. Plus de 200 serveurs sont désactivés en Allemagne, en France et aux Pays-Bas, alors que plus de 150 comptes PayPal criminels sont bloqués. Vingt-trois suspects sont appréhendés en Italie. C'est le service d'IPTV illégal Xstream Codes, particulièrement populaire dans la Botte, qui est alors visé. Ce dernier pillait les contenus de nombreuses chaînes payantes comme Sky Italia (détentrice d'une bonne partie des Lire la suite de l'article sur SoFoot.com