Investir sur Mon Petit Placement : n'investissez pas tous vos œufs dans le même panier

Pâques approche à grands pas. En plus des incontournables chocolats, tu auras peut-être droit aux étrennes qui vont avec. Peu importe la somme, il serait judicieux de la placer plutôt que de la laisser croupir sur ton Livret A. Justement, Mon Petit Placement, la fintech française qui rend les meilleurs investissements simples et accessibles à tous, est là pour t'aider à y voir plus clair et te donner la solution clé en main pour investir tes sous comme les pros !

Le choix du roi

Volontaire (3% par an), pour la jouer "plat du pied-sécurité".



Énergique (5%), pour viser la performance sans trop s'enflammer (comme un club français qui commence une campagne de Ligue Europa).



Ambitieux (8%), si le risque ne te fait pas peur.



Intrépide (12%), pour atteindre une rentabilité élevée sur le long terme.



On entend parfois dire que les investissements sont réservés aux plus fortunés, à ceux qui ont une carrière de footballeur pro derrière eux, un bac+5 en finance ou qui scrutent les fluctuations du CAC 40 à longueur de journée. Faux, faux, faux et encore faux ! Placer son argent est une chose plus aisée qu'on ne le croit, y compris pour les petites bourses et les personnes qui, a priori, n'y connaissent strictement rien. À condition, bien sûr, d'avoir la bonne solution pour se lancer ! Et de garder en tête une règle d'or : éviter de mettre tous ses œufs dans le même panier. À ce sujet, Mon Petit Placement propose une solution simple et efficace pour investir son argent en 10 min !Ne laisse plus dormir ton épargne sur ton Livret A, son rendement est si faible (1%) qu'il est inférieur au taux d'inflation ! Ce qui reviendrait pour ainsi dire à perdre de l'argent... Grâce à Mon Petit Placement, tu disposes d'une large palette de portefeuilles sur lesquels investir :