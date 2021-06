Interview premier Mon Petit Prono euro 2020

Vous le connaissez sans le connaître : Jordan B. est le leader du classement général du jeu "Mon Petit Prono" après la phase de poules. Une énorme performance pour ce jeune homme de 24 ans qui vit dans l'Oise, joue latéral droit à l'US Lieuvillers, supporte le PSG et les Bleus, et se dit "intéressé par le foot sans être un mordu, non plus". De quoi vous foutre un peu plus la rage si vous un temps fou à bosser vos pronos parce que vous pensez être un gros connaisseur...

Pas du tout ! Je suis barman et caviste chez V&B (vins et bières, ndlr), à Saint-Maximin dans l'Oise. C'est eux qui m'ont fait découvrir "Mon Petit Prono" parce qu'ils ont créé une ligue d'entreprise assez imposante qui comprend les 240 magasins de la franchise et les clients, donc on est 13 000 à jouer dessus.La boite fait gagner un week-end dans le pays qui gagne l'Euro au premier, 150 euros de bons d'achat pour le premier chez V&B, 100 pour le 3e et 50 euros du 4e au 10e.J'aimerais bien un petit week-end à la montagne si c'est en France. Je reviens d'Italie donc je n'ai pas spécialement envie d'y retourner. Je voudrais bien découvrir le Portugal, l'Ukraine un peu moins...C'est étonnant, déjà ! C'est impressionnant ce qui m'arrive, les dizaines de messages privés que je reçois, tout ça... Les gens me demandent mes pronos, je ne m'y attendais pas, je jouais pour le fun comme tout le monde, et être premier, c'est incroyable. Je reçois aussi beaucoup de messages de félicitations, c'est sympa.On me dit, bah, si, c'est moi ! On me demande si ma copine n'est pas trop énervée que je passe trop de temps sur "Mon Petit Prono", mais Lire la suite de l'article sur SoFoot.com