Interview Dorian (Koh-Lanta) : "Le lob d'El-Arabi sur Lloris, c'était le feu !"

Au fur et à mesure des épisodes, Dorian, issu de la tribu de l'Ouest, s'est positionné comme l'un des candidats les plus sympas et l'un des favoris pour la victoire finale de Koh-Lanta. En attendant de voir le dénouement de l'émission, on a parlé de sa passion pour le foot et les pralines de Cyrille Watier.

Palmarès du @SMCaen : on est en finale de #KohLanta par procuration ? Félicitations @DorianKohlanta, il faut aller au bout maintenant ?? #SMCaen #TeamSMC pic.twitter.com/KSqkRu3n2j -- La ?? est rouge et bleu (@SMCaen) November 20,

J'ai été invité pour donner le coup d'envoi fictif du match entre Caen et Guingamp. Ils ont proposé de m'offrir un maillot du club, ils m'ont demandé quel numéro je voulais derrière. Moi, mon chiffre fétiche, c'est le 2. Et il se trouve que, comme un symbole, c'est le numéro de la légende ! j'ai trouvé ça trop cool, quand ils m'ont remis le maillot, ils m'ont même dit :Oui je sais, et c'est mon chiffre préféré ! Nicolas Seube représente toutes les dernières années du club. Quand tu penses Stade Malherbe, tu penses à Nico Seube, à Titi Deroin. Seube est le joueur le plus capé, il a vu passer plusieurs générations, il a côtoyé bon nombre de joueurs... C'est le chouchou du public, une légende. Je crois que c'est quelqu'un d'accessible, je l'ai déjà croisé en train de faire ses courses chez Carrefour à Caen ! Je ne suis pas du genre à aller déranger les gens dans ces situations-là, mais j'espère que j'aurai l'occasion de le rencontrer un jour. Donc voilà, c'est cool d'avoir un maillot avec son numéro. Bon, floqué "Dorian", ça fait peut-être moins rêver, mais bon...