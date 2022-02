Inter-Milan : un derby au sommet

À San Siro ce samedi (18h), l'Inter de Simone Inzaghi reçoit le Milan de Stefano Pioli pour un derby explosif. Un duel au sommet entre le leader et son dauphin qui marque un premier tournant en 2022. En cas de victoire, les Intéristes seraient lancés comme des fusées sur la route de leur propre succession.

Inter Milan 05/02/22 - 18h Serie A Diffusion sur

Un grand défi pour Milan

Peu de gens se souviennent du temps où Stefano Pioli marquait à la culotte Simone Inzaghi. C'était un dimanche de novembre 1997, en Serie C1. Stefano portait la tunique de l'US Fiorenzuola et jouait aux côtés de Massimiliano Farris, comme le racontait récemment la. En face, Inzaghi défendait le blason de l'US Brescello, et ce jour-là, il y avait eu 1-1. Mais Simone, l'autre avant-centre de la famille, n'avait pas marqué. Près de vingt-cinq ans plus tard, ces trois hommes se checkeront en bonne et due forme - à défaut de pouvoir s'embrasser - avant de pénétrer dans un San Siro chauffé à blanc. Sauf que cette fois, Pioli sera seul face à la doublette Inzaghi-Farris qui bosse ensemble depuis 2014. Et qui n'a pas prévu de s'arrêter de déplacer des montagnes.Croiser la route de l'Inter sauce Inzaghi n'a pas réussi à grand monde depuis le début de la saison. Hormis sur la pelouse de la Lazio et face au Real en C1, tous les adversaires sont repartis avec une indigestion ou des maux de ventre prononcés. L'Inter ne gagne pas toujours,… Lire la suite de l'article sur SoFoot.com