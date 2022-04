Infiltrations : la piqûre de rappel

Le drame qui a frappé Bruno Rodríguez, amputé d'une jambe à la mi-mars, remet en question les infiltrations aux corticoïdes, devant un potentiel problème de santé publique. Entre tabous et fantasmes, cette pratique a longtemps fait partie intégrante du quotidien de certains joueurs, et il reste à déterminer quelle place elles tiennent encore aujourd'hui. Dans tous les cas, ces piqûres suscitent plus d'interrogations qu'elles n'y répondent.

"J'aurais très bien pu porter plainte"

Décembre 2005, sur un terrain enneigé du nord-est de l'Angleterre, le grand gaillard qui garde les buts de Darlington en D3 anglaise percute un de ses défenseurs sur une sortie. La mi-temps ne sera sifflée que dans de longues minutes, et pendant ce temps, Bertrand Bossu souffre le martyre. À tel point que l'équipe adverse, le voyant boiter, tente sa chance directement sur un engagement. Le natif de Calais raconte :Demander à un joueur d'enfiler les gants est inenvisageable, alors la possibilité de l'infiltration vient donc rapidement à l'esprit du staff.C'est quelques heures après l'infiltration que la douleur se réveille, une fois passé l'effet anesthésiant. Les radios du lendemain révéleront une fracture du métatarse pour Bertrand Bossu, et sa rémission s'avérera être beaucoup plus longue que pour une blessure ordinaire de la même nature.Un sort d'autant plus cruel que Bertrand Bossu n'avait signé qu'un bail d'un an avec Darlington. Rapidement, il est notifié que celui-ci ne sera pas renouvelé, le club préférant se tourner vers un profil plus jeune et surtout d'ores et déjà capable de tenir sa place pour pallier l'absence de longue date du Nordiste. Kasper Schmeichel arrive donc durant le mercato hivernal en prêt en provenance de Manchester City.