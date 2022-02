Infantino-Poutine : les liaisons dangereuses

La FIFA ne vire pas - pour le moment - la Russie de la planète foot. Elle la contraint juste à évoluer sans son drapeau et son hymne. Et à l'extérieur. Cela dit, dans le contexte actuel, qui pourrait s'y rendre, concrètement ? Gianni Infantino sauve comme il le peut sa relation privilégiée avec Vladimir Poutine, en imaginant sûrement que tout va bientôt rentrer dans l'ordre. De ce point de vue, il n'est pas loin de suivre la ligne de nos gouvernements qui regardent mourir l'Ukraine avec des mots de consolation et quelques sanctions économiques pour donner le change.

Reconnaissons-lui au moins cette qualité : Gianni Infantino arrive encore à nous surprendre, tandis qu'il ne cesse de creuser la tombe du football. Coupe du monde au Qatar, Mondial tous les deux ans, etc. Rien ne semble l'arrêter ni lui faire monter le rouge au front. L'actuelle invasion de l'Ukraine doit surtout l'agacer. Il se trouve obligé d'admonester son grand ami Vladimir Poutine. Le nouveau tsar avait pourtant offert une si belle Coupe du monde à la FIFA. Gazprom se révélait un si généreux sponsor. Or impossible de fermer les yeux cette fois, comme il s'y emploie depuis des années concernant les morts sur les chantiers au Qatar. La guerre est de retour sur le Vieux Continent, le bruit des canons tonne un peu trop près des chancelleries occidentales. L'Otan se réveille. Les sanctions se multiplient. Les bombes tombent sur Kiev, comme les corps dans les rues de la capitale historique. Gianni Infantino ne peut pas davantage se boucher les oreilles, car pour le coup, le football est aux premières loges et s'est exprimé. Cette guerre démontre, s'il en était encore besoin, à quel point ce sport constitue désormais un des fronts des conflits géopolitiques, un acteur crucial des relations diplomatiques. Les joueurs ukrainiens présents dans les divers championnats "à l'ouest" ont appelé à l'aide. La fédération ukrainienne a demandé l'exclusion de ses consœurs russe et biélorusse, qui fonctionnent sous la tutelle de gouvernements particulièrement autoritaires. En France, Noël Le Graët a également suggéré la mise à l'écart de la Fédération russe pendant que notre ministre des Sports, Roxana Maracineanu, imposait aux athlètes tricolores de ne plus se rendre en Russie. L'UEFA a d'ailleurs d'ores et déjà et délocalisé la finale de Ligue des champions de Saint-Pétersbourg au Stade de France à Saint-Denis. De son côté, le CIO multiplie les restrictions Lire la suite de l'article sur SoFoot.com