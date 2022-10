Indonésie : le drame de trop

Samedi 1er octobre, 125 supporters venus encourager l'Arema FC au stade Kanjuruhan y ont perdu la vie. Les autorités indonésiennes ont également avancé le chiffre de 323 blessés dans ce qui restera comme l'un des drames les plus effroyables survenus dans une enceinte de football. Une catastrophe qui met aussi en lumière l'ultra-violence qui règne autour du ballon rond en Indonésie depuis des années.

Une question de vie ou de mort

Interrogé parau lendemain de la catastrophe survenue au stade Kanjuhuran de Malang, à l'est de Java, le footballeur Abel Issa Camara a tenté de poser quelques mots sur l'horreur vécue la veille. Joueur de l'Arema FC, club local, il raconte une soirée d'horreur :D'après les autorités indonésiennes, 125 personnes ont perdu la vie à l'issue du match contre le rival, le Persebaya Surabaya, dont deux policiers et au moins un enfant. Pour sauter quelque peu ce chiffre horrible, c'est plus qu'à Hillsborough en 1989. Le drame survenu à Malang est le plus meurtrier du football depuis le triste record de 1964, qui avait vu 320 Péruviens perdre la vie lors d'un Pérou-Argentine à Lima. Mais alors, comment en est-on arrivé là presque 60 ans plus tard ?Sur un archipel complètement mordu de ballon rond, le championnat indonésien n'a pas besoin des stars européennes ou sud-américaines pour susciter une passion proprement hors norme, commel'expliquait en juillet 2019. Dans un pays éclaté en 17 000 îles, multiethnique, le football, implanté dès le début du XXsiècle par les colons néerlandais, sert aujourd'hui d'exutoire et de terrain d'expression des antagonismes locaux. Chaque club reçoit l'amour d'une sélection, entouré d'un fort patriotisme localisé qui exacerbe les tensions. Ajoutez à cela de graves inégalités économiques, et vous obtenez un cocktail bouillant où supporter un club de foot n'est pas seulement une façon de vivre, mais aussi souvent une façon de mourir. Sur son site, la Fédération indonésienne de football recense elle-même un nombre qui fait froid dans le dos : 95, comme le nombre de supporters morts dans des violences liées au football entre 2005 Lire la suite de l'article sur SoFoot.com