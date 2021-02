Incidents à l'OM: le procureur requiert 13 peines de prison avec sursis et une de prison ferme

Pour André Ribes, le 30 janvier l'aarrivée "concertée" des manifestants à la Commanderie "laissent penser que la manifestation ne peut que dégénérer".

Reconnaissant toutefois une certaine forme d'"empathie" à l'égard des prévenus, qui ne sont pas à ses yeux des "voyous" mais des fans pris dans un effet de groupe, il a requis huit mois de prison avec sursis contre 13 d'entre eux, et 4 mois ferme sans mandat de dépôt pour un 14e qui avait déjà été condamné pour vol.

Huit avaient déjà fait de la détention préventive, et quatre comparaissaient encore détenus mercredi dans ce dossier dans lequel ils encourent 5 ans de prison et 75.000 euros d'amende.

Le club, par la voix de Me Olivier Grimaldi, a quant à lui réclamé 140.000 euros de préjudice moral pour l'ensemble du groupe.

A la barre, les supporters de l'OM se sont succédé au cours de la journée, tentant de se justifier dans une série de dialogues de sourds avec la présidente.

"Je ne pensais pas que ça allait dégénérer autant, j'ai suivi bêtement, comme un âne", assure Mehdy, un chômeur de 25 ans en polaire bleue qui reconnaît avoir pris part à la manifestation mais nie toute dégradation: "J'ai pris des photos, je me suis dit: +C'est le moment de voir la Commanderie de l'intérieur+".

This photograph taken on February 24, 2021 at the Marseille courthouse shows a file reading the case of fourteen Olympique de Marseille's (OM) supporters involved in violent incidents that took place at the Robert-Louis-Dreyfus training centre (formally known as 'La Commanderie'), in Marseille, on January 31, 2021.The immediate appearance hearing on February 1, 2021 had been postponed to February 24, 2021. ( AFP / NICOLAS TUCAT )