information fournie par So Foot • 02/06/2022 à 12:30

Impérial à Milan, Mike Maignan est légitime pour être numéro chez les Bleus

Arrivé l'été dernier du côté de l'AC Milan, Mike Maignan a déjà conquis son monde en Italie. Élu meilleur portier de Serie A dès sa première saison de l'autre côté des Alpes, le portier rossonero qui aura 27 ans début juillet peut logiquement prétendre à moyen terme à une place de titulaire chez les Bleus.

Drop the Mike

Une médaille autour du cou, un sourire rempli de dents débordant de bonheur, oui, Mike Maignan a déjà connu ça. Dans les vestiaires du Mapei Stadium, bras dessus bras dessous avec son acolyte Rafael Leão qui ne sait pas encore qu'il est le MVP de Serie A, Maignan savoure un deuxième titre de champion en deux ans. Le cadre de cette année est irréel : ses coéquipiers et lui festoient au cœur de l'enceinte de Sassuolo, remplie pour l'occasion à 90% demilanais. C'est par un clean sheet (3-0), le dix-septième en championnat pour lui, que "Magic Mike" a bouclé son premier marathon dans la Botte. Mais sur le moment, Maignan l'avoue à: il ne mesure pas encore l'importance de ce Scudetto pour l'AC Milan.(où se situe le stade de Sassuolo, NDLR)C'est dès le lendemain, sur le toit d'un bus à impériale devant des dizaines de milliers de supporters empilé place du Duomo, que le portier international français comprend la souffrance, l'attente, ces dix ans où Milan n'était pas à sa place.Les sentiments amoureux entre Maignan et Milan n'ont pas mis longtemps à se manifester. Lâchés par Gigio Donnarumma, ce premier amour qui aurait dû être celui d'une vie, lesduont trouvé chez Mike plus qu'un simple flirt estival.rappelait Maignan à la GDS.Malgré une blessure au poignet qui l'a éloigné dix semaines des terrains, le portier formé au PSG a rapidement enchaîné lesavec, en point d'orgue, ce Lire la suite de l'article sur SoFoot.com