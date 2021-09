Ils vont vous donner des frissons lors de cette première journée de Ligue des champions

Miam miam, la Ligue des Champions est de retour. Pardon pour le spoil, mais Noa Lang, Jon Dahl Tomasson, Karim Adeyemi, David von Ballmoos et Sébastien Thill vont enflammer cette première journée. Ceci n'est pas un pronostic. Ceci est une promesse.

Noa Lang (attaquant, Club Bruges)

Jon Dahl Tomasson (entraîneur, Malmö FF)

Noa a la langue bien pendue, ce qui lui joue régulièrement des tours. Issu du centre de formation de l'Ajax d'Amsterdam, il parvient à se frayer une place pro grâce à Erik ten Hag. Pour sa première titularisation en décembre 2019 contre Twente, il claque un triplé, une première pour un Lancier depuis 1959. L'histoire est belle, le conte de fée prêt à être rédigé... mais non. Deux semaines plus tard, il se brouille avec son coach, ce qui marque la fin définitive de son aventure avec son club formateur. Il récidive avec les U21 néerlandais en octobre 2020 et regarde ses petits camarades étriller la Biélorussie 5-0 puis perdre contre le Portugal 2-1. Alors que l'ex beau-fils de Nourdin Boukhari retrouve la joie de vivre grâce à un prêt (avec option d'achat obligatoire) au Club Bruges, il vrille une nouvelle fois. Pour fêter le titre des, Noa entonne une chanson à caractère antisémite à l'attention des supporters d'Anderlecht. Il échappe à toute suspension en acceptant de visiter la caserne Dossin, un ancien camp de transit où 25 274 juifs et 352 Roms ont été emprisonnés avant d'être déportés vers des camps d'extermination. Aussi fou dans sa tête que sur un terrain, l'espoir batave occupera contre le PSG l'aile gauche brugeoise. Avec l'envie de fracasser les filets de Gigio Donnarumma.C1, C3, Eredivisie, Serie A, Coupe d'Italie : lorsqu'il vivait en short, Jon Dahl Tomasson était un glouton. L'entraîneur qu'il est devenu, aujourd'hui âgé de 45 ans, n'a pas moins gros Lire la suite de l'article sur SoFoot.com