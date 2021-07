Ils sont venus, ils ont vu, ils sont invaincus

Invaincus depuis le 10 octobre 2018, les Italiens ont marché sur cet Euro comme ils marchent sur le football depuis leur absence remarquée au Mondial russe : en ne laissant pas une miette à ses adversaires. Et si ces Italiens étaient tout simplement invincibles ?

À Wembley comme à la maison

Et pourtant, le scénario avait laissé aux Anglais tout le loisir de croire que leur heure était venue. Ce but à la 2minute, cette première période suffocante passée à déborder la défense italienne, ce tir au but manqué par Andrea Belotti et même cet arrêt miraculeux de Jordan Pickford devant le spécialiste de l'exercice Jorginho. Mais il y avait quelque chose dans l'air des stades d'Europe cet été qui appelait l'Italie à la victoire. Un parfum de revanche, de renaissance, de café finement moulu et de pizza sans ananas, évidemment. L'Italie, qui arrivait à l'Euro avec une invincibilité de 27 matchs, tous ceux disputés depuis une petite défaite 1-0 devant le Portugal en Ligue des nations le 10 septembre 2018, l'a quitté avec la médaille d'or et une invincibilité conservée, qui atteint désormais 34 matchs. Après être descendu au plus bas dans son histoire, l'Italie est de retour au plus haut, et s'il fallait la décrire en un mot, ce serait sans doute celui-ci : invincible.Il fallait au moins ça pour déjouer le sort, qui envoyait de sérieux signaux en faveur d'un sacre anglais. Des Anglais qui disputaient la deuxième finale de leur histoire (après le Mondial gagné de 1966), la deuxième à Wembley, devant leur public, en pleine période de Covid où les déplacements d'Italiens avaient forcément été limités. Un stade dans lequel lesavaient joué, dans des pantoufles, cinq de leurs six matchs avant le coup d'envoi de cette finale, et dont l'on assurait pourtant de toute part que ç'avait été un avantage décisif, au coude-à-coude avec un arbitrage que d'aucuns ne s'étaient pas gênés de qualifier de plutôt clément envers les Britanniques. On en avait presque oublié de parler de l'Italie, dans tout ça. L'Italie qui a plus impressionné en poules qu'en matchs à éliminations directe, mais qui avait tourné un à un les matchs à son avantage et préservé cette invincibilité qui en faisait l'un des grandissimes favoris de cette édition 2020 de l'Euro. L'Italie qui, dès la 2minute, avait été enterrée sous le poids d'un Wembley en délire et d'un but fou de Luke Shaw, qui avait posé la première dalle Lire la suite de l'article sur SoFoot.com