Ils n'ont pas tué McKennie

Passé d'indésirable lors de l'arrivée de Max Allegri à la tête de la Juve, à moteur offensif de Bianconeri endormis, Weston McKennie est passé d'un siège éjectable à un canapé soyeux. Il doit encore transformer l'essai et prouver qu'il est indispensable dans les gros matchs, comme ce mardi soir face à Villarreal.

Villarreal Juventus 22/02/2022 Ligue des champions Diffusion sur

Une bêtise formatrice

À l'été 2021, alors que la Juventus en manque de sous cherche coûte que coûte à renforcer son effectif, Weston McKennie devient la monnaie d'échange de tous les potentiels transferts. Après seulement une saison sous la tunique de la Vieille Dame, le jeune Américain n'est alors plus le bienvenu dans la Juve d'Allegri, qui souhaite davantage former une armée qu'une équipe de football. Et son hygiène de vie d'adolescent ne vient pas l'aider. À trois jours de la fin du mercato estival, les, n'ayant réussi qu'à recruter Manuel Locatelli , se voient contraints de le conserver, et Max change alors son fusil d'épaule :Le Texan, qui vient de fêter ses 23 ans, se voit offrir un sursis de six mois.Allegri lui fixe un objectif : 10 buts dans la saison. Weston débute pourtant par une suspension pour accumulation de cartons jaunes puis 45 minutes face au promu Empoli. Puis il s'envole direction les USA pour les matchs de qualification à la Coupe du monde. Enfin, en ce qui le concerne, un… Lire la suite de l'article sur SoFoot.com