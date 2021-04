Ils en pensaient quoi réellement les fans étrangers, de la Superligue ?

La Superligue est presque déjà morte. Vive la Superligue ! Alors que Florentino Pérez a été obligé de suspendre son projet après le tollé déclenché en Europe et le retrait des clubs anglais, on en vient à se demander comment le président du Real Madrid a pu ne pas voir venir une telle levée de boucliers. L'un des principaux arguments de la Superligue était celui de régaler les fans de foot du monde entier, de capter le public international et de satisfaire les attentes des supporters. Et les partisans de cette compétition, Florentino Pérez en tête, citaient d'ailleurs des enquêtes d'opinion allant dans ce sens. Le fan américain ou indien voudrait des affiches prestigieuses régulièrement, du vrai football-spectacle. Vraiment ?

Les Nord-américains, fans numéro 1 de la Superligue ? Pas si sûr

Pour Florentino Pérez,En clair, sa ligue privée, ça ne serait pas pour l'argent, mais pour faire plaisir aux supporters. Il y a effectivement des nouveaux marchés à capter, à conquérir, notamment le marché américain ou asiatique, déjà bien arrosé par le basket ou le baseball. Pour réussir ce coup-là, il faudrait donc s'inspirer de ce qui se fait ailleurs et "satisfaire" le fan des Yankees ou de Yao Ming. Comme si c'était aussi simple que cela, pour compenser les pertes de la crise et augmenter sa fan-base, il suffirait donc de se calquer sur le format nord-américain de la ligue fermée et privée, tant économiquement que médiatiquement, pour que ça fonctionne. Vraiment ?Pourtant, en interrogeant les personnes concernées, des premiers doutes émergent. Du côté des médias nord-américains, d'abord, où le discours a été très éloigné de celui du Señor Pérez au moment d'apprendre la création de la Superligue. Ainsi, selon Rory Smith, envoyé spécial en Europe pour le, le quotidien qui a révélé le projet, copier le sport US serait contreproductif.Même son de cloche côté canadien, où les fans de soccer apparaissent vent debout contre ce changement.