Il y a 50 ans, le match le plus long de l'histoire

En septembre 1971, un match de play-off de NASL entre les Rochester Lancers et le Dallas Tornado allait entrer dans la légende. En effet, ce game 1 va tout simplement être le match le plus long de l'histoire.

La prolongation débute

Les Américains ont l'habitude des évènements sportifs à rallonge. Entre les matchs de baseball qui durent des plombes, ou les matchs de NBA dont le quatrième quart-temps dure parfois aussi longtemps que les trois premiers réunis, rien ne leur fait peur. Et pourtant, au début du mois de septembre 1971, il y a tout juste 50 ans, les nerfs des 8300 fans amassés dans les travées de l'Aquinas Memorial Stadium de Rochester (NY) ont été mis à rude épreuve.Rendez-vous est pris à 20h, pour le début de la rencontre entre les Rochester Lancers et le Dallas Tornado. Les Lancers ont terminé en tête de la Northern Division de North American Soccer League (NASL), tandis que le Tornado a fini deuxième de la Southern. Les deux équipes doivent donc s'affronter en demi-finales des play-offs. Les règles sont claires : le premier qui remporte deux matchs se qualifie pour la finale (les fameuses). En cas de match nul au terme des 90 minutes, prolongation. Et surtout, à la manière de la NHL, pas de tirs au but. On continue jusqu'à ce que l'une des deux équipes marque, façon but en or, et qu'il y ait donc un vainqueur.À cette époque-là, Rochester est clairement la meilleure équipe américaine. Après avoir remporté l'American Soccer League en 1969, elle intègre la NASL et la remporte dès la première année. C'est donc en sa qualité de championne en titre que la franchise new-yorkaise commence les play-offs. En face, le Dallas Tornado dispute pour sa part ses premiers play-offs. Dans les gradins, les fans sont prêts, armés de vin et de pizza. Les Lancers rentrent parfaitement dans leur match, et ouvrent le score dès la 18minute par leur buteur Manfred Seissler. Ils conservent cet avantage pendant pratiquement toute la partie, mais à la 84minute, Tony McLoughlin égalise pour les Texans. Il ne le sait pas encore, mais l'ailier vient là de donner le coup d'envoi d'un nouveau match.En effet, comme le veut la règle, ce score de parité emmène tout le monde en prolongation. Celle-ci débute aux alentours de 22h. Après 15 minutes, toujours 1-1. Une Lire la suite de l'article sur SoFoot.com