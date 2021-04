Il y a 45 ans, Nice et Bastia se livraient une véritable guerre

Le 10 avril 1976, il y a 45 ans jour pour jour, la haine entre Nice et Bastia atteignait son paroxysme au cours d'un huitième de finale retour de Coupe de France complètement fou au stade Furiani. Bombes agricoles, bagarres générales, attentats sur la pelouse comme en dehors, armes à feu... Retour sur une période dans laquelle Corse et Aiglons se détestaient au plus haut point, à une époque où les interdits étaient bien moins nombreux qu'aujourd'hui.

Il ne fallait pas agresser Džaji? !

Des appels téléphoniques anonymes ponctués de menace, des séances d'entraînement sous surveillance policière, des alertes à la bombe, et... une explosion, au magasin de sport de Jean-Noël Huck. En avril 1976, juste avant la première vague d'attentats du Front de libération national corse sur fond de nationalisme naissant, les joueurs de Nice vivent un véritable cauchemar. La faute à un match de football complètement dingue où ils ont eu peur pour leur vie, et plus globalement à une haine féroce entre leur club et celui de Bastia. Pour comprendre l'ampleur de l'engrenage, il faut justement revenir sur cette rivalité bien plus que sportive.Au milieu des années 1970, le Sporting et l'OGCN s'amusent à se détester depuis quelques saisons. Dès le 26 novembre 1972, au stade Armand-Cesari, une altercation entre Ilija Panteli? et Dick van Dijk se termine par exemple en envahissement de terrain., rappelle Charles Orlanducci, défenseur bastiais de 1969 à 1987.Petit à petit, l'hostilité réciproque s'installe définitivement et va crescendo. Jusqu'à l'année 1976, et une double confrontation aller-retour en huitièmes de finale de Coupe de France.La première manche, d'abord, annonce la couleur. Le 6 avril 1976, les contacts s'avèrent rudes au stade du Ray., dégaine même le capitaine Huck, qui en aura malheureusement pour ses propos un peu plus tard avec l'incendie de son commerce. Et effectivement, Lire la suite de l'article sur SoFoot.com