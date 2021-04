Il y a 20 ans, Roberto Baggio inscrivait cette merveille face à la Juve

Le 1er avril 2001, il y a vingt ans jour pour jour, Roberto Baggio inscrivait l'un des plus beaux buts de sa carrière face à la Juventus. Un instant de grâce, raconté par son coéquipier de l'époque sur le front de l'attaque de Brescia, le mythique Dario Hübner.

Une qualif en Coupe pour donner confiance

"Il avait disputé trois fois la Coupe du monde, et pourtant, il est arrivé à Brescia avec une telle humilité..."Dario Hübner

Les supporters de Brescia avaient bien senti le coup. Avant ce déplacement au stadio delle Alpi de Turin, le 1avril 2001, ils avaient préparé une jolie banderole de circonstance :. Dans le mille : la blague s'est en effet concrétisée à la 87minute de ce Juventus-Brescia. Alors que la Juventus mène 1-0, et se dirige tranquillement vers un 15succès de la saison, deux joueurs de Brescia s'apprêtent à lui jouer un bien vilain tour. Dans sa moitié de terrain, Andrea Pirlo, 21 ans, avance balle au pied. Dans le rond central, le garçon aux cheveux longs décide d'enfiler ses plus beaux souliers de quarterback, et de balancer une ouverture vers son attaquant. L'instant qui suit, magique, va entrer dans la légende du football italien. À tel point que vingt ans après, tous les protagonistes s'en souviennent comme si c'était hier.Retour en arrière de quelques mois. À l'été 2000, alors que l'Italie sèche encore ses larmes de la finale perdue contre la France, Roberto Baggio, laissé sur le carreau par Dino Zoff, veut s'offrir un dernier frisson. Le, 33 ans, signe à Brescia, qui vient tout juste de remonter en Serie A. Le Ballon d'or 1993 débarque dans une équipe de province après avoir porté les maillots des trois plus grands clubs italiens, la Juve, le Milan et l'Inter., se souvient Dario Hübner, mythique buteur à moustache des années 1990-2000.Ironie du destin, Baggio dispute son premier match avec Brescia le 16 septembre 2000, en huitièmes de finale aller de Coupe d'Italie, contre... la Juve. Lire la suite de l'article sur SoFoot.com