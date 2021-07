Il suffisait d'Insigne

Étincelant face aux Belges et élu homme du match, Lorenzo Insigne a marché sur les Diables rouges en ayant même réussi à rentrer sa spéciale de l'intérieur du pied pour le but du break. Ce n'est pas un demi-homme qui a envoyé l'Italie en demies : c'est un demi-dieu.

[ VIDÉO BUT] #BELITA OHHHH LA MERVEILLE DE LORENZO INSIGNE ! Un rush solitaire suivi d'un enroulé sublime en pleine lucarne ! pic.twitter.com/RbkgeFqlDx -- beIN SPORTS (@beinsports_FR) July 2, 2021

Lorenzo débarque foutre la merde

Comme dans tout bon film de guerre qui se respecte, il y a toujours un moment où l'un des coups de feu d'un M16 est filmé au ralenti. Afin d'observer la trajectoire de la balle, le modèle de celle-ci, et surtout, déguster cette micro-seconde où la balle touche la cible. À plusieurs reprises depuis le début de l'Euro, l'artificier avait gaspillé pas mal de munitions. Et puis est enfin arrivée cette 44minute de ce Belgique-Italie. L'Allianz Arena de Munich n'était pas prête, au moment où le meneur de jeu napolitain a passé la ligne médiane. Elle n'était pas prête à voir Insigne crocheter si facilement Youri Tielemans, encore moins pour ce qui allait se passer derrière. Le moment figé dans le temps est arrivé, Insigne a jeté un regard et a décoché son missile. La lunette est trouvée, Thibaut Courtois est un soldat à terre, lafait le break et Lorenzo Insigne est aux anges.Au bout du compte, l'Italie a défait la Belgique et Lorenzo Insigne a fort logiquement été élu homme du match. Pour son caractère décisif, forcément, mais aussi pour tout le reste. Sur son aile gauche, il a fait tourner la tête du pauvre Thomas Meunier qui n'avait rien demandé et a toujours su se montrer disponible entre la défense à trois belge et la paire Witsel-Tielemans. Il aurait pu, sans un hors-jeu de Giorgio Chiellini, être à l'origine de la (non) ouverture du score de Leonardo Bonucci sur un coup franc qu'il avait parfaitement brossé.Après avoir inscrit son dixième pion en sélection, le joueur de 30 ans a été le seul des trois