"Il ne faut pas ne laisser Mediapro partir sans rendre de comptes"

Cédric Roussel, député LREM des Alpes-Maritimes, est le président du groupe d'étude "économie du sport" à l'Assemblée nationale. Très concerné par l'affaire Mediapro qui touche actuellement le football français, il mène, avec ses collègues parlementaires, une réflexion sur le sport de demain.



"L'échec ne vient donc pas de la capacité du football français à se vendre et à se valoriser, mais à choisir la bonne offre et le bon modèle économique."

En 2018, je m'étais intéressé au sujet. J'étais concerné par toutes les conséquences que cela allait créer sur l'écosystème footballistique, tant au niveau de l'activité économique qu'au niveau de l'emploi et des interactions sur le sport amateur. La somme atteinte, les 1,153 milliard d'euros, ne m'avait pas directement choqué à l'époque. En discutant avec la plupart des acteurs, je n'avais pas constaté de crainte ou d'inquiétude. De même, par comparaison, les autres championnats européens se montaient à des chiffres comparables. Il fallait rajouter à cela la venue de Neymar dans notre Ligue 1, qui est elle-même attractive pour un certain nombre d'investisseurs étrangers, avec les Qataris au PSG ou les Américains à l'OM par exemple. Le milliard n'était donc pas, à mon sens, incohérent. Il y avait des faits positifs et le prix allait de soi, en tout cas sur le papier. Il y avait le bénéfice du doute. Si ce projet avait fonctionné, le foot français en aurait largement profité, largement bénéficié et on ne pouvait pas restreindre par appréhension ou par peur. Le souci ne s'est donc pas posé, et ne se pose toujours pas ainsi, sur la valorisation. Si le contrat est respecté, personne ne remet en cause le milliard. D'ailleurs, pour la petite histoire, rappelez-vous qu'en 2018, lors de l'appel d'offres de la LFP, sur le lot 1, représentant l'affiche du dimanche soir, Canal+ avait proposé quasiment la même somme que Mediapro, avec un écart de 50 millions d'euros. On aurait parfaitement pu aboutir à un montant aussi élevé quels que soient les acteurs et les diffuseurs. L'échec ne vient donc pas de la capacité du football français à se vendre et à se valoriser, mais à choisir la bonne offre et le bon modèle économique.