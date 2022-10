Il n'est jamais Trossard

Le Belge est devenu samedi dernier le troisième joueur de l'histoire à claquer un triplé à Anfield. À quelques semaines d'une Coupe du monde où il pourrait faire grand bruit, Leandro Trossard semble atteindre à 27 ans une maturité qui doit l'emmener très haut. Le tout après avoir pris le temps, étape par étape, patiemment. Portrait.

On ne touche pas au meilleur joueur belge de l'histoire. Avant le Qatar, les Diables rouges sont face à un dilemme ultime : faut-il envoyer Eden Hazard sur le banc au Qatar ? Le débat enflamme la Belgique et Roberto Martínez est sous pression. Une pression qui s'accentue à cause d'un homme, prêt à prendre la couronne. Son nom : Leandro Trossard, auteur d'un fabuleux triplé à Anfield le week-end dernier (seuls Ndlovu pour Coventry et Arshavin pour Arsenal avaient réussi pareille performance en Premier League).Trois buts en un match, soit autant que… Lire la suite de l'article sur SoFoot.com