Il faut sauver la Coupe de France 2021 !

Invité sur RMC mercredi matin, Jean Castex a enterré la Coupe de France 2020-2021. Rien n'est encore officiel, mais les mots du Premier ministre laissent peu d'espoir, malgré la réponse de Le Graët. Pour la première fois en 104 éditions, la Coupe de France, que même la Seconde Guerre Mondiale n'avait pas arrêtée, risque de ne pas avoir lieu. La goutte de trop.

Le Covid-19, plus fort que la Guerre

" Quand une phrase commence comme ça, on sait comment ça finit. Surtout lorsque elle provient d'un Premier ministre, interviewé par le CR7 des matinales : Jean-Jacques Bourdin. Également président d'honneur du Nîmes Olympique, le journaliste rocailleux n'a pu s'empêcher d'interroger Jean Castex ce mercredi sur ce que les Français du foot veulent savoir : le Covid-19 va-t-il tuer la Coupe de France ? "", a répondu, tout penaud, Jean Castex. C'est donc le Premier ministre " des territoires, de la proximité ", qui a annoncé l'annulation probable de la seule compétition de football qui représente " les territoires, la proximité ".Mardi, Noël Le Graët avait prévenu sur France 3 Bretagne (évidemment) : "". Après l'ingérence ministérielle, il a rectifié au: "". La finale du 24 avril est, certes, encore loin, mais l'équation paraît difficilement solvable sachant qu'il reste trois rencontres du cinquième tour à jouer, avant le sixième puis le septième, celui de l'entrée en lice des clubs de Ligue 2. Doivent suivre ensuite un huitième tour, puis l'arrivée des écuries de L1 en 32de finale, début janvier. Une cadence impossible à tenir, alors que les clubs amateurs ne pourront reprendre l'entraînement qu'en janvier, hormis ceux de National 1, 2 et 3 qui retrouvent actuellement les terrains grâce à leur statut semi-professionnel.Dès lors, avec seulement sept créneaux en semaine entre le 16 février et le 28 avril, impossible de décaler l'édition 2020-21, notamment à cause de l'Euro. Et puis, quel club pro se mouillerait pour sauver la Coupe de France et