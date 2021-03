"Il faut passer à 16 clubs en L1, plus le Celtic et les Rangers"

Économiste du sport et professeur à l'université du Mans, Jean-Pascal Gayant est à l'origine d'une proposition assez particulière : intégrer le Celtic et les Rangers à la Ligue 1 française. Une manière de dire que c'est toute une révolution qui doit s'imposer à notre championnat, s'il veut maintenir et défendre sa compétitivité. Mais jusqu'à quel point ?

C'est à la fois une piste de travail et une véritable proposition. Une piste de travail, car je suis convaincu qu'il faut anticiper plutôt que subir une internationalisation des ligues dites "domestiques". L'Europe du football est caractérisée par un morcellement qui semble de plus en plus anachronique. Certes, la Ligue des champions et les autres coupes d'Europe forment un dispositif permettant aux meilleures équipes de s'affronter de façon récurrente, mais, dans les championnats nationaux, l'écart entre les cadors et les sans-grades ne cesse de se creuser. L'une des raisons de ce déséquilibre grandissant est que les cadors bénéficient des ressources issues de la Ligue des champions. C'est aussi une véritable proposition, car le championnat écossais est un peu bancal : 12 équipes qui se rencontrent trois fois chacune, puis cinq matchs supplémentaires pour trouver une façon de clore la saison en essayant de corriger le déséquilibre structurel... En outre, les deux clubs de Glasgow écrasent le palmarès écossais (le titre n'échappe pas à l'un des deux depuis 36 ans). Oui, faire de la place pour ces deux clubs écossais dans notre Ligue 1 me paraît être une opportunité conjointement pour le football écossais comme pour le football français.Je pense que l'avènement d'une Superligue européenne