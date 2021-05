So Foot • 26/05/2021 à 06:00

"Il fallait créer un fan club pour ce garçon extraordinaire qu'est Manuel Trigueros"

Alors que Villarreal disputera ce mercredi soir la première finale européenne de son histoire face à Manchester United en Ligue Europa, le Sous-Marin jaune pourra compter sur Manuel Trigueros, joueur humble, efficace et titulaire d'un diplôme d'enseignant depuis 2017. Mais la discrétion du milieu de 29 ans est toute relative. S'il ne compte aucune sélection nationale, ses quelque 400 matchs disputés avec Villarreal ces dix dernières années lui ont permis d'avoir un fan club. Entretien avec José María Mira de Orduña, président du fan club officiel CEU-Manu Trigueros et directeur de l'université catholique Cardenal Herrera à Castellón, en Espagne, où Trigueros a fait ses études.

VillarrealManchester United le 25/05/2021 à 21h Diffusion sur

Manuel Trigueros a étudié dans notre université entre 2012 et 2016 pour obtenir un diplôme de professeur des écoles au niveau primaire, mais également professeur d'éducation physique et sportive. Quand son cursus fut terminé, nous avons discuté avec lui pendant un an, puis nous avons créé le fan club en 2017, reconnu comme association officielle par le club de Villarreal. Cela signifie que nous n'entamons aucune action sans en avoir fait part au préalable au groupe d'associations du club, ainsi qu'à Trigueros, comme notre association porte son nom. D'ailleurs, pour l'anecdote,