Il était une fois Tom Foot

Fable footballistique sortie en 1974, Tom Foot (Fimpen, en VO) ressort sur les écrans français ce mercredi 9 juin. Le pitch ? Simple, mais charmant d'étrangeté : un gamin de six ans est tellement doué au foot qu'il en vient à intégrer l'équipe nationale suédoise. L'occasion de se replonger dans un conte de fées sportif, où le réalisateur, Bo Widerberg, avait réussi à embarquer les joueurs des Blågult dans un tournage aussi improbable qu'impossible à réaliser aujourd'hui.

Widerberg, silence, ça joue !

Quand on lui parle de, l'ex-attaquant international suédois Ralf Edström dit d'abord se souvenir d'un gamin ". Il faut se figurer le genre de scènes dont lui et ses équipiers ont pu être coutumiers lors du tournage de ce film pas comme les autres. Prenez le 5 août 1973 : ce jour-là, devant les 40 000 spectateurs du stade Lénine de Moscou, un gosse se retrouve à enchaîner les tirs face à Yevhen Rudakov, le portier russe, à la mi-temps du match qui oppose la Suède aux Soviétiques. Cette minuscule tête blonde, que les joueurs et le stade écrasent de leur immensité, c'est Johan Bergman, l'éphémère enfant star de. Un(soit un gamin en VO, le titre du film dans la patrie d'Henrik Larsson) qui constitue aussi le vrai point de départ du long métrage.À l'été 1971, le réalisateur Bo Widerberg achève le tournage de, un drame social sur un célèbre militant syndical. Pour se détendre après une journée de prises, lui et son équipe ont l'habitude de taquiner la balle. Une tradition chez Widerberg, dont la passion inconditionnelle pour le football n'était pas sans complication pour certains de ses collaborateurs :, relate le gendre de Bo Widerberg et critique de cinéma Mårten Blomkvist.Ce-jour là, Widerberg s'échauffe en jouant avec quelques gamins, sur un terrain au sud de Stockholm. Mais une tête blonde lui résiste. Et lui chipe même le ballon une fois. Deux fois. Trois fois. Avant de le dribbler sans se fatiguer. Ce phénomène court sur pattes, c'est Johan Bergman, 7 ans.