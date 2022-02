Il était une fois : Muriel, femme autoritaire jusqu'au bord du terrain

2,8 millions. Tel est le nombre de vues sur Youtube du reportage "Être une femme autoritaire (en entier)" passé dans l'émission Ça se discute de Jean-Luc Delarue en 2004. Il narre l'histoire d'un couple, Muriel et Olivier, ou plutôt la relation de domination extrême de madame envers monsieur. Et s'amuse à les suivre dans la cuisine de leur salon jusqu'à la rambarde du terrain de foot belge de monsieur : l'USV Treignes. On a retrouvé quelques-uns des protagonistes de cette séquence culte du foot amateur, pour raconter les dessous de cette vidéo. Qui fait encore parler dans les environs.

Nostalgie, pitbull... et divorce

Le reportage commence assez fort avec Muriel qui réveille le quartier pour demander une baguette à Olivier, son mari. Mais les monteurs de Réservoir Prod, la boîte de production de Jean-Luc Delarue, ont gardé le meilleur pour la suite. La troisième minute. Quand Muriel, accoudée à la rambarde sur le bord du terrain de l'USV Treignes, hurle à pleins poumons des conseils avisés à son homme, à ses coéquipiers, et surtout à l'arbitre de la rencontre de foot district entre Treignes et l'US Pesche, dans la province de Namur. C'est là le climax du reportage :Le sourire ironique de Ludovic, posté aux côtés de Muriel, est celui que tout internaute arbore en regardant la vidéo. On croirait entendre Fred Antonetti dans ses mauvais jours, mais c'est bien un petit bout de femme d'à peine 1 mètre 60 aux cheveux roux qui fait vivre l'enfer à toutes les personnes présentes ce jour-là, sur comme en dehors du terrain., commente Ludovic, son voisin sur la touche.Il faut éliminer le suspense dès maintenant : non, Olivier et Muriel ne sont plus ensemble, et ce, depuis. C'est d'ailleurs le principal obstacle à la quête d'anecdotes et d'informations sur cette histoire. Parmi les membres du staff de l'USV Treignes interrogés, tous ont esquivé les questions, soucieux deà propos d'une affaire dont. Pour autant, quel que soit l'interlocuteur, l'évocation de cette histoire ravive toujours une nostalgie amusée. Des employées de mairie aux anciens coachs, tous disent, même si, au moment de rappeler la date de diffusion - 2004 -, certains hallucinent :Ludovic, le voisin de Lire la suite de l'article sur SoFoot.com