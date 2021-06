"Il est peu probable que la majorité des clubs pro survivent"

Une commission parlementaire, pilotée par les députés Cédric Roussel et Régis Juanico, vient d'être mise en place pour faire toute la lumière sur la crise actuelle du football français. Lors de leur première audition, le président de la DNCG, Jean-Marc Mickeler, a alerté sur le risque d'une faillite totale. Vers la fin de notre sport chéri ?

Rien ne reviendra comme avant

Ca a le mérité d'être clair. Interrogé par une commission parlementaire, le président de la DNCG, Jean-Marc Mickeler n'y est pas allé de main morte. "[...][...]". N'en jetez plus, on se dirigerait vers une faillite systémique !Si rien n'est fait, bien évidemment. Et il serait peut-être temps que les dirigeants en prennent conscience et qu'ils se décident à agir vite. Pour l'instant, les seules solutions qu'ils ont trouvé sont la ligue 1 à 18, à partir de 2023, et la pression mise sur Canal+ avec le projet de création de chaîne autonome en OTT. Rien d'autre.Et toutes les propositions faites par l'instance comptable du football, la DNCG, avant la crise économique, comme les ratios plafonnés de la dette et des salaires sur le chiffre d'affaires, ont été abandonnées sine die, sans qu'un débat ou qu'une discussion n'ait lieu. Les dirigeants espèrent toujours que tout redeviendra comme avant, qu'il suffirait simplement d'attendre, que les années folles des décennies 2000 et 2010 ne seront pas qu'une exception historique et qu'une fois la Covid-19 oubliée, tous les grands équilibres seront rétablis.Les clubs ne dégagent pas, dans leur immense majorité, des recettes à l'équilibre voire de la plus-value ? Pas grave, il y a les actionnaires. Les équipes n'arrivent pas à attirer des investisseurs capables de renflouer les caisses ? Pas la peine de paniquer, il y a le trading et la vente de joueurs. Les recettes n'augmentent pas et les sponsors stagnent ? Pas la fin du monde, les dirigeants pourront toujours faire croître artificiellement les droits TV en se comparant, peut-être avec une grande prétention, à la Premier League milliardaire.Donc on va continuer Lire la suite de l'article sur SoFoot.com