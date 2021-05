So Foot • 25/05/2021 à 06:00

Il est 5 heures, Lille s'éveille

C'est le genre de nuit à marquer d'une bière blanche. Celle où s'embrasser est revenu à la mode, où plonger dans les fontaines était une obligation, où tout était comme avant. D'Angers à Lille en passant par l'aéroport de Lesquin, les supporters nordistes ont cumulé les délires pour atteindre le septième ciel footballistique. Vertige de l'amour, plongée dans une folie furieuse qui n'en finissait plus.

Un vent venu de l'Ouest

4h30 du mat'. Depuis presque trois heures, Éric a pris sa voiture pour rejoindre l'aéroport de Lille Lesquin, à dix bornes d'une Grand-Place dont les coutures viennent de sauter les unes après les autres., lance le trentenaire, maillot ING Direct des Dogues sur les épaules. Thomas Pesquet rentre déjà de l'ISS ? Non, il s'agit plutôt de l'avion de la clique à Galtier enfin posé sur le tarmac., gueule l'un des 500 furieux à avoir poireauté des plombes sur un rond-point au milieu de nulle part. Sous sa casquette trempée, Sylvain a les poils qui se dressent.Le quadra pense encore à sa femme avec qui, le matin du titre, il a connu"C'est le foot, c'est les potes, je ne peux pas passer à côté de ça."Le rabibochage attendra. Car pour l'instant, ce sont les torches qui s'embrasent. Les bombes agricoles et pétards suivent, on se gare à l'arrache dans la boue, ça pisse en plein champ, le cordon de gendarmes mobiles s'écarte enfin, le bus du LOSC apparaît. Envie de le toucher, de monter dedans pour filer une binouze à Benjamin André ou Burak Y?lmaz, de serrer Galtier d'amour, de vibrer une énième fois dans cette journée de tous les possibles. Mais avant de se prendre un dernier rail de folie furieuse, il a d'abord été question de scalper Angers.Il est 17h30 ce dimanche, dans les Mauges. La petite place François Mitterrand, habituellement très tranquille, commence