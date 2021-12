Ikoné, clap de faim

Après trois ans et demi à Lille, Jonathan Ikoné (23 ans) a plié bagage et va officiellement s'engager avec la Fiorentina dans les prochaines heures. Voilà un nouveau départ majeur à gérer chez le champion de France en titre qui laisse un peu songeur en matière de timing pour le joueur.

Direction Florence et sa machine

Résumer le passage de Jonathan Ikoné dans le Nord est un exercice périlleux. Un mélange de coups d'éclat et d'inconstance que l'on pourrait tenter de retranscrire ainsi : à Lille, Ikoné a soufflé le chaud et le froid jusqu'à siffler lui-même la fin de la partie. À une heure de TGV de la capitale, le Titi parisien est devenu un homme. Un homme qui avait l'ambition de se barrer du cocon pour voler de ses propres ailes. Mission accomplie. Si l'on ne veut garder que le positif du passage d'Ikoné chez les Dogues, le tableau de chasse a d'ailleurs fière allure : "Jorko" a été sacré champion de France, a goûté à la Ligue des champions et même à l'équipe de France. Côté face, ce départ programmé en cours de championnat à la Fiorentina - alors que le LOSC s'apprête à disputer un historique huitième de finale de C1 face à Chelsea - résume à merveille ce qui ne s'est jamais construit entre Ikoné et le LOSC : un lien solide qui va au-delà du sportif.Règle numéro 1 : lorsqu'un joueur esquive à plusieurs reprises des questions sur son avenir, c'est que celui-ci s'écrit déjà ailleurs. Au sortir d'une prestation éclatante face à Wolfsbourg en Ligue des champions début décembre (3-1), où Ikoné avait crevé l'écran au point d'être élu "Man of the Match", le natif de Bondy (le vrai) s'était contenté de commenter les rumeurs d'un simpleComprendre : le job est fait, le cycle lillois est terminé, place au nouveau chapitre. Cette année, l'un des leaders techniques nordistes aura brillé dans des matchs sous haute tension (Séville, PSG, Wolfsbourg), mais également déçu en Ligue 1 où il termine ces cinq derniers mois dans la Ligue des talents avec un seul but au compteur. "Comme Léo Messi", pourra-t-il dire pour se défendre.Son avenir s'écrit donc à Florence, chez l'actuel septième de Serie A, qui aurait déboursé près de 15 millions d'euros et surtout accordé à Lille 15% sur le prochain transfert d'Ikoné. Un choix qui pourrait étonner sur le papier, même si l'équipe de Vincenzo Italiano est l'une des attractions Lire la suite de l'article sur SoFoot.com