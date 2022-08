Igor Tudor, un réveil déjà attendu

Arrivé à Marseille début juillet pour prendre la suite de Jorge Sampaoli, Igor Tudor évolue déjà en eaux troubles sur le Vieux Port. Entre un vestiaire et un public sceptiques, son style de jeu à l'opposée de celui de son prédécesseur a du mal à émerger. La saison n'a pas encore commencé que le navire marseillais tangue déjà. Gare à la mutinerie.

Un fond de jeu réduit à néant

En un seul match non officiel au Vélodrome, Igor Tudor a déjà réussi à s'offrir ce que Jorge Sampaoli n'a jamais eu le luxe de connaître à l'OM : une bronca plus forte que le Mistral. Parfois remis en cause durant son année et demie à Marseille, l'Argentin a toujours su redresser la barre pour éviter la tempête. Arrivé le 4 juillet dernier pour prendre sa succession, Igor Tudor a beaucoup plus de mal et fonce, lui, droit vers un ouragan particulièrement précoce. La saison n'a pas encore commencé que la place du technicien croate sur le banc marseillais est déjà remise en cause par un public qui lui a fait comprendre après la récente défaite contre Milan , mais aussi par un vestiaire pas franchement séduit.En six matchs amicaux, l'OM n'a gagné qu'une fois, face au voisin de Marignane Gignac, pensionnaire de N2 (4-1). Le reste du bilan refroidit vite les attentes du peuple phocéen, avec trois défaites et un nul en quatre matchs contre Norwich (0-3), Middlesbrough (0-3), le Betis (1-1) et le Milan (0-2), donc. Pire encore que les résultats anecdotiques de ces matchs de préparation, c'est la manière qui glace l'ambiance à la Commanderie. S'il est stupide de se baser sur ces amicaux estivaux pour tirer des conclusions sur l'issue de la saison à venir, les Marseillais n'ont trouvé aucune branche à laquelle se raccrocher pendant ces rencontres.À leur décharge, passer du jeu d'hyper possession de Sampaoli au pressing tout terrain de Tudor, qui délaisse volontiers le ballon, ne se fait pas en un jour. À l'heure de remplacer son entraîneur parti par surprise au début de l'été, le président Pablo Longoria aurait peut-être dû prendre ce point en compte, car non seulement le vestiaire a été touché par le départ de l'Argentin, mais il doit en plus de cela faire l'exact opposé de ce qui lui était demandé depuis un an et demi. À trois mois d'une nouvelle campagne de Ligue des champions, le choix de Tudor a ainsi détruit toutes les fondations sur lesquelles l'OM avait commencé à se reconstruire avec succès.Et ce n'est pas tout. Ce qui fragilise aussi l'édifice olympien, ce sont les méthodes Lire la suite de l'article sur SoFoot.com