Igor Tudor tient sa légitime défense

L'OM commence sa campagne de Ligue des champions mercredi soir, à Londres, face à l'ogre de son groupe : Tottenham. Pour espérer la lancer de la meilleure des manières, les Olympiens devront contenir l'armada offensive des Spurs. Cela tombe bien : Igor Tudor semble avoir trouvé une organisation défensive solide dans un secteur qui a pourtant perdu ses trois titulaires du dernier exercice.

Tottenham Hotspur Olympique de Marseille 07/09/2022 à 21:00 Ligue des champions Diffusion sur

Mbemba, nouveau patron

Une feuille blanche. Voilà ce qu'a trouvé Igor Tudor au rayon défense lors de son arrivée sur le banc de l'Olympique de Marseille début juillet. Trop cher, William Saliba, prêté par Arsenal la saison dernière, n'a jamais pu revenir à la Commanderie, alors que Luan Peres, quatrième élément le plus utilisé par Jorge Sampaoli au cours du dernier exercice, a été vendu au Fenerbahçe. Duje Ćaleta-Car, lui, a attendu les dernières heures du mercato estival pour rejoindre Southampton. Un fait : la troisième meilleure défense de Ligue 1 de la saison 2021-2022 a perdu la totalité de son arrière-garde titulaire au cours des dernières semaines, alors que les latéraux ont également quitté le navire. Si ces derniers ont été remplacés efficacement par des pistons - Jonathan Clauss et Nuno Tavares - dont on ne finit plus de parler, l'OM a également su se retaper une triplette solide dans l'axe en quelques semaines. Une triplette qui sera mise à l'épreuve, mercredi soir, face au Tottenham d'Antonio Conte. Un test, un vrai.Les plus jeunes l'ont sûrement oublié, mais avant d'enfiler la casquette d'entraîneur, Igor Tudor a lui-même été un défenseur…