Idée week-end : séjournez dans un château médiéval

Direction les Deux-Sèvres et le château de Tennessus pour une plongée dans le Moyen Âge crédit photo : Shutterstock

Et si plutôt que de voyager à l'autre bout de la planète, nous voyagions dans le temps ? Direction les Deux-Sèvres et le château de Tennessus pour une plongée dans le Moyen Âge. Une expérience insolite que vous n'êtes pas près d'oublier.

Un authentique château fort

En Nouvelle-Aquitaine, plus précisément dans le département des Deux-Sèvres, non loin de Parthenay, se situe le château de Tennessus. Donjon, douves, meurtrières, chemin de ronde, pont-levis en parfait état de fonctionnement… le décor est planté. Bâti aux XIVe et XVe siècles, le château a bien failli disparaître à la Révolution, lorsqu'un arrêté le condamne à la démolition. Cette sentence ne sera heureusement pas exécutée. Au fil des siècles, une vingtaine de propriétaires se succèdent jusqu'en 1989 où le château est acquis par un couple d'Anglais, Nicholas et Philippa Freeland. Le domaine est alors en piteux état, et il faudra 25 ans de travaux pour rendre à la demeure féodale (inscrite aux monuments historiques depuis 1943) son lustre d'antan.

Un authentique château fort (Capture écran @grandsudinsolite.fr)

Cinq chambres d'hôtes à la décoration médiévale

Pour une escapade hors du temps, séjournez dans l'une des cinq chambres d'hôtes à la décoration médiévale: lit à baldaquin, pièces d'armures, dais, étendards, tapisseries... Située au sommet du donjon, l'immense chambre royale vous offrira une vue imprenable sur les environs. Aux étages inférieurs, vous pourrez opter pour la Chambre seigneuriale ou la chambre Chevalier, aménagée dans l'ancienne grande salle du château. Deux suites, Tour de guet et châtelaine, sont également disponibles dans la tour sud-ouest. Le lendemain matin, un copieux petit déjeuner vous sera servi dans la belle salle à manger du XVe siècle (chambre + petit déjeuner à partir de 145 euros ).

Cinq chambres d'hôtes à la décoration médiévale (Capture écran @grandsudinsolite)

Séjour d'exception dans un cadre insolite

Pour agrémenter votre séjour, les propriétaires mettent à votre disposition des barques pour faire le tour des douves. Pendant les beaux jours, vous pourrez vous prélasser dans la piscine , flâner dans le parc fleuri et admirer les cultures du jardin potager médiéval. Il vous sera également possible de commander un panier-repas composé de produits du terroir, à déguster à la chandelle dans votre chambre ou dans le jardin. Envie de vivre une expérience unique en son genre? Glissez-vous dans un costume de seigneur, chevalier, princesse ou châtelaine le temps d'un week-end.

Séjour d'exception dans un cadre insolite (capture écran @grandsudinsolite.fr)

