"Ici en Andalousie, l'herbe, c'est un luxe"

En Andalousie, on peut jouer au football pendant 20 ans sans jamais voir la couleur d'un terrain en herbe naturelle. Les terrains en pelouse synthétique sont la norme, purement et simplement, pour l'immense majorité des clubs amateurs de la région ; à tel point que l'herbe verte est quelque chose de lointain, même pour les passionnés, et qu'elle tend encore à se raréfier. Enquête dans une région où il fait déjà chaud à midi, et où le football n'a jamais réellement été un sport où on se salit le short.

La pelouse fait de la résistance

Terminer son match, un soir du mois de février, avec les genoux en sang, mais les chaussettes propres : tel est le quotidien de tous les footballeurs amateurs de la province de Jaén, au nord de l'Andalousie. Juan Francisco, 25 ans, joueur de l'Inter de Jaén, ne déroge pas à la règle., avoue-t-il.Dans cette région un peu plus grande en superficie que l'Île-de-France, des générations de joueurs passent sans jamais ou presque fouler un terrain en herbe naturelle, bijou réservé aux clubs les plus gros et aux villes les plus riches. Pedro Expósito, journaliste spécialiste du football local, détaille : en réalité, les terrains en herbe ont toujours été rares., précise-t-il, sans parler de la dangerosité que peuvent présenter ces installations sur la santé des joueurs .On parle bien de l', cette surface à mi-chemin entre la terre battue chère à Rafael Nadal et le sable des arènes de corrida. Le saut qualitatif est évident. Mais cela ne change rien au fait que la pelouse naturelle n'a pas été et n'est pas la surface de référence, pour les Andalous.Un rapide coup d'œil sur le site de la Ligue régionale de football donne le ton ; dans toute la province de Jaén, seuls neuf terrains naturels sont répertoriés, sur un total avoisinant la centaine. Pedro Expósito rectifie, lorsqu'on lui présente