Ici, c'était Cavani : le Matador raconté par ceux qui l'ont côtoyé à Paris

Ce mercredi soir, à Old Trafford, Edinson Cavani - qui a claqué un doublé victorieux avec Manchester United le week-end dernier - retrouvera le Paris Saint-Germain, où il a laissé une trace indélébile. Ceux qui l'ont côtoyé pendant ses sept saisons à Paris racontent leur Matador.

Nicolas Douchez

Juan Carlos Carcedo

"Comme tous les buteurs, il aimait entrer en dernier sur le terrain. Alors il faisait toujours des choses pour prendre son temps et sortir en dernier des vestiaires."

"Le plus impressionnant, chez lui, c'est sa persévérance. Toujours donner 100% de ses capacités. C'est quelqu'un qui ne doute pas. Il a beau rater une action, deux actions, trois actions, il va revenir à la charge pour marquer la quatrième fois, la cinquième, etc. Au-delà d'être un cauchemar pour le gardien de but, c'est un cauchemar pour l'équipe adverse. Quand on a un joueur comme lui capable de se donner à fond, de se battre pour les autres, d'être au service du collectif, évidemment que c'est l'idéal de l'avoir dans son équipe.""Zlatan est parti quand nous sommes arrivés au PSG avec Unai. On aurait bien voulu le garder, mais le choix était déjà fait. En revanche, nous avons senti que Cavani était heureux de retrouver l'axe, car c'est son vrai poste. Comme tous les buteurs, il aimait entrer en dernier sur le terrain. Alors il faisait toujours des choses pour prendre son temps et sortir en dernier des vestiaires. Il aimait avoir son petit rituel d'avant-match. C'était facile de lui dire les choses pour lui faciliter les actions offensives. Edinson donnait son avis aussi sur la tactique. Le plus impressionnant chez lui ? L'envie. L'envie de jouer chaque match, de marquer dans chaque match. De faire le meilleur pour l'équipe à chaque fois. Sur le terrain, il ne doute jamais. Il faut dire qu'avec nous il a marqué beaucoup de buts. Il avait beaucoup d'occasions et même s'il en ratait quelques-unes, tu savais qu'à chaque match il pouvait marquer car il faisait les bons mouvements. C'est quelqu'un que j'aime bien car c'est un grand joueur et une grande personne."