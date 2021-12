Icardi permet à Paris de gratter le nul à Lorient

No Kylian, No Party.

Lorient 1-1 PSG

No Kylian, No Party.Privé de Kylian Mbappé et de Marco Verratti, suspendus, le PSG a longtemps cru s'incliner au Stade du Moustoir face à Lorient, avant que Mauro Icardi, jusque-là invisible, n'enfile sa cape de sauveur dans les arrêts de jeu (1-1). Cruel pour des Bretons qui pensaient goûter à nouveau à la victoire, eux, qui n'ont plus gagné depuis le 22 septembre et un succès contre Nice.L'histoire n'aurait peut-être pas été la même si Mauro Icardi n'avait pas vendangé l'offrande de Nuno Mendes quelques secondes après le coup d'envoi (2). Un raté qui a permis à Lorient de croire en son plan de jeu : bloc bas et contre-attaque éclair. Et cela fonctionne puisque les Bretons terminent la première période avec 19% de possession, mais 11 frappes. Dont deux saccagées par Terem Moffi (10et 16) et une envoyée dans la lucarne de Keylor Navas par Thomas MonconduitEn face, Paris galère à trouver la clé pour déverrouiller le mur breton. Et quand ils pensent y parvenir, Lionel Messi touche le poteau (25) et Di María, maladroit ce mercredi soir, arrose les tribunes (32et 73). Pochettino tente alors le tout pour le tout et envoie le jeune Sekou Yansané faire ses débuts en pro. Sauf que rien ne va pour Paris qui voit Sergio Ramos se faire exclure pour un second carton jaune alors qu'il est entré en jeu à la pause (86). Mais comme souvent avec ce PSG peu excitant, il y a toujours une lumière en fin de rencontre. Et cette fois-ci elle se nomme Mauro Icardi qui égalise d'un joli coup de tête (90+1).Un match nul qui ne fait pas les affaires de Lorient, toujours… Lire la suite de l'article sur SoFoot.com