Icardi libère le PSG

Au terme d'un match d'une excellente facture, le PSG a arraché une victoire presque inespérée face à l'Olympique Lyonnais, après avoir été mené au score. Une victoire sur le finish pour Paris, qui apparait encore en rodage malgré la titularisation pour la première fois de son quatuor offensif Di Maria-Mbappé-Messi-Neymar, et qui aura été sauvé par le vilain petit canard de la bande : Mauro Icardi

PSG 2-1 Lyon

Les malheurs de Lionel

Voilà un peu plus d'un mois que le Parc des Princes et ses supporters avaient effectué leurs retrouvailles, mais il manquait encore à l'enciente de la porte d'Auteuil de renouer avec ces soirées à l'électricité unique, celle qui fait le sel des grandes affiches. Depuis les abords du stade, on pouvait sentir que ce match contre l'Olympique Lyonnais avait quelque chose de différent : un peu plus de maillots argentins, portés par ceux anxieux de voir Leo Messi pour la première fois dans sa nouvelle demeure, un peu plus de policiers, un peu plus d'attente dans les voix et dans les pas précipités qui se dirigeaient vers les portes d'accès. Un peu plus de fumigènes, aussi, dans les tribunes. Au coup d'envoi, c'était un véritable spectacle pyrotechnique que nous ont offert tant le virage Auteuil que le parcage lyonnais, bien décidés à se mettre à la hauteur du spectacle sur le terrain.Si ce match avait dû s'arrêter à la 45e minute, on aurait pu le ranger dans la catégorie des "bons 0-0". La fumée épaisse venue du virage Auteuil n'était même pas encore dissipée que Lionel Messi faisait frissonner une première fois le Parc, d'une grande incursion dans la défense lyonnaise (5), puis en se trouvant à la réception d'une bonne passe de Di Maria dans la surface (6). Les tentatives, Lire la suite de l'article sur SoFoot.com