Ibrahimovi? roi d'Italie Reuters • 22/11/2020 à 23:03 Temps de lecture: 1 min







Ibrahimovi? roi d'Italie par Samuel Messberg (iDalgo) Ce dimanche soir se terminait la huitième journée de Serie A avec deux matchs au programme. Nous avons pu assister notamment au choc entre le Napoli et l'AC Milan au Stadio San Paolo. Un duel remporté par l'AC Milan sur le score de 3-1 avec notamment un doublé de Zlatan Ibrahimovic (20', 54') qui continue d'impressionner. Dries Mertens a réduit le score à la 63ème minute deux minutes avant l'exclusion de Bakayoko. Une exclusion préjudiciable car elle a permis au Milan AC de conclure sa victoire grâce au but de Hauge à la 95ème minute. Les Milanais reprennent la tête de la Serie A alors que Naples est sixième. Dans le second match l'Udinese s'est imposé 1-0 grâce à un but de De Paul.