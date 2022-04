Ibrahima Konaté, une erreur vite oubliée

Auteur de l'ouverture du score au stade de la Luz, Ibrahima Konaté a ensuite "offert" la réduction du score à Darwin Núñez. Pas de quoi ternir l'excellent bilan du défenseur de 22 ans depuis son arrivée sur les bords de la Mersey l'été dernier. Malgré un temps de jeu intermittent, Ibou a déjà montré qu'il était plus qu'un simple remplaçant.

Ibrahima Konaté n'avait plus marqué depuis un succès 3-0 du RasenBallsport Leipzig contre Fribourg en novembre 2020. Le Francilien a choisi son soir pour renouer avec le but en catapultant un corner d'Andy Robertson au fond des filets à la 17minute. Son premier but sous le maillot de Liverpool, et son premier but en Ligue des champions. Associé à Virgil van Dijk en défense centrale pour offrir un peu de répit à Joël Matip, l'ancien Sochalien a fait ce qu'il savait faire. Il s'est aussi raté sur un centre de Rafa Silva, que Darwin Núñez a pu récupérer pour marquer. Assez rare pour que son erreur puisse lui être pardonnée, d'autant que Liverpool, fort de sa victoire par deux buts d'écarts, peut déjà entrevoir le dernier carré.

NEXT ROUND pic.twitter.com/vLCf4ID3bV

Le Z et la bête

— Ibrahima Konate (@IbrahimaKonate_) March 2, 2022Lancé dans le grand bain de la Premier League par Jürgen Klopp contre Crystal Palace mi-septembre (3-0), Konaté a crevé l'écran à Old Trafford le mois suivant. Pendant que Mohamed Salah régalait avec un triplé, le géant français (1m94) muselait Cristiano Ronaldo, Marcus Rashford et cie, histoire de marquer au fer rouge son tout premier, rejouait Pep Lijnders, l'adjoint de Klopp, fin octobre.L'un des points forts du bonhomme, impérial chez les, puis homme du match face au Milan. Mis sous cloche, Zlatan Ibrahimović avait alors adoubé son jeune bourreau :