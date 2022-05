information fournie par So Foot • 27/05/2022 à 06:00

Ibrahima Konaté, le Français qui a mis Liverpool à ses pieds

Seule recrue estivale de Liverpool, Ibrahima Konaté n'a eu besoin que de quelques mois pour capter la lumière des grands rendez-vous chez les Reds. À tout juste 23 ans, l'ancien Sochalien affiche une progression fulgurante. Sa présence en finale de la Ligue des champions, face au Real Madrid ce samedi au Stade de France, résonne comme une première consécration pour ce Parisien de naissance.

Liverpool Real Madrid 28/05 - 21H00 UEFA Ligue des champions Diffusion sur

"Le club fait appel à lui, alors qu'il y avait déjà Van Dijk, Matip et Gómez. L'équipe fait mal à la tête et lui, il réussit quand même à s'imposer." Un proche d'Ibou

Liverpool est Red dingue d'Ibou

Ce samedi au Stade de France, Sirima Konaté va suivre attentivement son petit frère, Ibrahima, disputer sa première finale de Ligue des champions à domicile. Car oui, le défenseur central arrivé cet été à Liverpool pour 40 millions d'euros est né et a grandi à Paris. Il vient d'ailleurs de souffler ses 23 bougies, trois jours avant le plus gros match de sa vie. Coup de bol : depuis qu'il a posé ses bagages sur les bords de la Mersey, Konaté est un véritable talisman pour les. Titulaire indiscutable en C1, double buteur en quarts de finale face à Benfica, "Ibou" n'a toujours pas connu la défaite au bout de 28 matchs sous sa tunique. De quoi foutre les jetons au Real et de titiller la curiosité d'un grand public qui ne le connaît peut-être pas encore assez bien.7 juillet 2021, le ciel bleu parisien…