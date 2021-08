Ibrahima Konaté, l'heure de devenir encore plus grand

Recruté pour quelques 40 millions d'euros, Ibrahima Konaté est la principale recrue d'une équipe de Liverpool en reconquête. Dans un secteur de jeu décimé par les blessures la saison dernière, l'international espoirs tricolore arrive avec la ferme intention de s'imposer aux côtés de Virgil van Dijk. Calme, mature et déterminé, le voilà qui entame cette nouvelle aventure ce samedi dans l'est du Royaume, sur la pelouse de Carrow Road face à Norwich (18h30).

Ibrahim KONATE dévoile son nouveau maillot de Liverpool à ses potes d'enfance, dans son quartier de la Roquette. @LFC @sofoot pic.twitter.com/zoVhnwMGPy -- Marc Beauge (@Marc_Beauge) July 7, 2021

Liverpool, le nouveau défi

Les images avaient fait le tour des réseaux sociaux, début juillet. Officiellement joueur de Liverpool depuis quelques semaines à peine, Ibrahima Konaté présentait son nouveau maillot floqué du n°5 dans son quartier de la Roquette, au sein duquel il a grandi. C'est là, dans le 11arrondissement de Paris et devant une foule venue fêter le jeune homme à grands renforts de fumigènes, que l'aventure anglaise à véritablement débuté pour le grand gaillard d'un mètre 94. Un challenge à la hauteur du défenseur de 22 ans, devenu une valeur sûre au fil de ses quatre saisons passées en Bundesliga sous la liquette du RB Leipzig.Vice-champion d'Allemagne avec le Rasenballsport, l'international espoirs tricolore a décidé d'aller voir plus haut cet été en posant ses valises sur les bords de la Mersey. Il faut dire que la défense centrale desa été décimée par les blessures la saison dernière et que la nécessité de se renforcer à ce poste était forte. N'empêche : Van Dijk, Gomez et même Matip sont désormais de retour et rien ne garantit à l'ancien Sochalien une place au chaud entre les virevoltants Alexander-Arnold et Robertson chaque week-end. "", confiait-il des étoiles dans les yeux le mois dernier après