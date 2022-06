Ibrahima Konaté : "Je suis en équipe de France, pourquoi faire la tête ?"

Appelé de dernière minute en équipe de France pour remplacer Raphaël Varane, Ibrahima Konaté a interrompu ses vacances pour goûter aux joies de la sélection. Le défenseur de Liverpool était ce mardi en conférence de presse, avec une certaine fraîcheur dans ses propos.

J'étais avec mes amis sur un bateau, en Grèce. On était en train de s'amuser, de rigoler. À un moment donné, j'ai été chercher mon téléphone par hasard. J'ai vu que j'avais deux appels manqués. Comme je ne connaissais pas le numéro, j'ai décidé de rappeler. Pendant cinq minutes, j'ai été un peu perdu, je voyais mes amis en train de danser... Comme c'était confidentiel, je ne pouvais pas prévenir ma famille, mais quand la nouvelle est sortie dans les médias, ça a été une énorme fierté, pour moi, ma famille, mes amis : tout le monde. En arrivant ici, j'ai été très bien accueilli. Je connais beaucoup de joueurs parce que j'ai joué avec certains dans les sélections de jeunes, à Paris ou à Sochaux. Ça a forcément facilité mon intégration.C'est sûr que c'est un peu plus difficile pour moi car j'étais en vacances. Après, contrairement à d'autres qui ont coupé un peu plus tôt, j'ai eu la chance de jouer la finale de la Ligue des champions, donc j'ai encore un petit peu de rythme. Maintenant, est-ce que je suis prêt ou pas ? De toute façon, je n'ai pas le choix. Je suis un soldat et je serai là pour l'équipe si on fait appel à moi. Je suis un compétiteur et je pense que chaque membre du groupe a envie de jouer, sinon on ne serait pas là. Je suis au service du groupe. C'est le sélectionneur qui prend les décisions, mais je vais m'entraîner et s'il a besoin de moi, je serai prêt.Non, je ne pense pas que c'est facile. Je le disais d'ailleurs au coach : la saison a été vraiment intense émotionnellement pour moi en tant que jeune joueur. Là, en plus, j'étais en vacances, j'avais décidé